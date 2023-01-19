Тайбэй, 19 января, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Военное руководство Тайваня 19 января сообщило о приближении к полуострову авиации и военно-морского флота Китая.

總統府 Военные учения в Тайване

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В минобороны заявили о 16 военных самолётах и трёх кораблях Народно-освободительной армии Китая, зафиксированных у прилегающих к полуострову районов.

Помимо этого, четыре китайских беспилотника зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Из-за приближения военных КНР Вооружённые силы Тайваня приведены в боевую готовность.

«Власти Тайваня приказали развернуть зенитные ракетные комплексы», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, возросшую активность военных судов Китая вокруг Тайваня прокомментировал глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, это связано с установлением новой нормы.