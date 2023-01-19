Вашингтон, 19 января, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден разочаровывается в своей команде из-за скандала с секретными документами пока Белый дом пытается балансировать в сложившейся ситуации. Об этом сообщил телеканал NBC.

Joebiden.com Джо Байден

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«Белый дом в настоящее время увяз в пиар-кошмаре. После недели все новых сообщений о том, что именно было обнаружено, а также где и когда это было обнаружено, им приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности», — сообщалось в эфире телеканала.

Журналисты предположили, что сейчас в Белом доме пытаются экстренно ликвидировать последствия скандала, однако сделать это эффективно пока не удаётся, недовольства и вопросов становится всё больше. Не прояснило в том числе ситуацию общение представителей СМИ с пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кроме того, своей команде перестаёт доверять даже сам Джо Байден, особенно после неудачных попыток сотрудников администрации президента оправдать его в глазах общественности и сравнить с экс-главой государства Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января специальный советник главы Белого дома по юридическим вопросам Ричард Саубер сообщил, что в доме Байдена нашли ещё несколько секретных документов. Они находились в комнате, которая примыкает к гаражу.