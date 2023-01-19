Белый дом «увяз в пиар-кошмаре» из-за секретных документов
NBC: Белый дом «увяз в пиар-кошмаре» из-за секретных документов
Вашингтон, 19 января, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден разочаровывается в своей команде из-за скандала с секретными документами пока Белый дом пытается балансировать в сложившейся ситуации. Об этом сообщил телеканал NBC.
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Журналисты предположили, что сейчас в Белом доме пытаются экстренно ликвидировать последствия скандала, однако сделать это эффективно пока не удаётся, недовольства и вопросов становится всё больше. Не прояснило в том числе ситуацию общение представителей СМИ с пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер.
Кроме того, своей команде перестаёт доверять даже сам Джо Байден, особенно после неудачных попыток сотрудников администрации президента оправдать его в глазах общественности и сравнить с экс-главой государства Дональдом Трампом.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января специальный советник главы Белого дома по юридическим вопросам Ричард Саубер сообщил, что в доме Байдена нашли ещё несколько секретных документов. Они находились в комнате, которая примыкает к гаражу.