Вашингтон, 19 января, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Украину назвали «зачаточным демократическим государством», а её попытки забрать у России Крым и победить в конфликте — безнадёжными. Такую точку зрения изложил в статье для издания American Greatness научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Он напомнил, что о необходимости вернуть Крым и изгнать всех русских из Восточной Украины говорят в Киеве и Вашингтоне и назвал эту линию жёсткой.

«На самом деле это глубокое заблуждение, которое приведет к гибели многих невинных людей и, вероятно, закончится полным крахом «зачаточного демократического» украинского государства с центром в Киеве», — отметил Брэндон Вайхерт, подчеркнув большую роль США в формировании таких надежд.

Эксперт также констатировал непоследовательность действий Вашингтона, который лелеет надежды Киева на победу над Москвой, но в то же время не предоставляет танки, поставки которых на Украине считают крайне необходимыми. Вайхерт призвал западные страны отказаться от эскалации конфликта и вместо этого направить усилия на то, чтобы закончились боевые действия, «пока ещё осталась хоть какая-то Украина».

Поражение Киева, как считает аналитик, может стать фатальным для Запада: «Под вопрос будет поставлено существование НАТО, Европа окажется расколота, Соединенные Штаты будут полностью вытеснены из Европы и потерпят очередное унизительное поражение на мировой арене».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Белого дома рассматривает как вариант помощи Украине участие в нападении на Крым. По мнению авторов публикации в The New York Times, Вашингтон во главе с президентом Джо Байденом готов пойти на этот шаг, даже если такие действия могут привести к значительной эскалации конфликта на Украине.