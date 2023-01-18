Майами, США, 19 января, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Один из руководителей криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов был задержан правоохранительными органами США в Майами. Его обвиняют в получении средств незаконным путём, сообщила пресс-службе американского министерства юстиции.

David McBee Криптобиржа

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«Легкодымов был арестован прошлой ночью в Майами и предстанет сегодня перед судом Южного округа Флориды», — уточнили в ведомстве.

По версии американских следователей, один из партнёров криптобиржи Bitzlato — онлайн-площадка Hydra Market — была нелегальной и в том числе содействовала продаже наркотиков, поддельных документов и финансовой информации, полученной незаконным путём. Ресурс использовался для обмена криптовалюты, его обороты в 2022 году оценили в 700 млн долларов. Криптобиржей управлял из Майами Анатолий Легкодымов, пришли к выводу в правоохранительных органах США.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне федеральные правоохранительные органы США провели массовые аресты особо опасных преступников — торговцев наркотиками и оружием. Облавы и задержания проводились на территориях трёх штатов, было арестовано в общей сложности более 100 человек.