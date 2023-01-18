Украинские артиллеристы по ошибке обстреляли боевиков ВСУ
RT: украинские артиллеристы по ошибке обстреляли боевиков ВСУ
Соледар, ДНР, 19 января, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Бой между артиллерийским подразделением ВСУ и 128-й горно-штурмовой украинской бригадой унёс жизни не менее 50 человек. Обстрел своих киевские боевики начали, по ошибке приняв их за российских военнослужащих, сообщило RT.
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Причиной трагической оплошности стало отсутствие возможности визуально опознать бойцов и системы опознавания «свой-чужой». Кроме того, боевики ВСУ не использовали системы зашифрованной связи, которые помогли бы узнать бойцов подразделения армии Украины.
«Артиллерия ВСУ по ошибке уничтожила украинских штурмовиков. Военнослужащие бригады [ВСУ] были приняты за противника и попали под огонь гаубиц M777 производства США», — говорится в сообщении СМИ.
Попавшая под обстрел ВСУ горно-штурмовая бригада направлялась к Соледару на разведку. Колонна из пикапов и бронеавтомобилей Humvee двигалась возле сёл Раздоловка и Васюковка, когда её обнаружили беспилотники «Орлан-30». По координатам БПЛА начался обстрел. Из 120 военнослужащих погибли не менее 50.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что воевать с Россией на Украине отправляют в том числе людей, которые никогда в жизни не держали в руках оружие. Подготовка новобранцев заключалась в том, что они «кололи дрова, копали ямы», рассказали военнослужащие ВСУ заместителю командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинову.