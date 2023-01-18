Берлин, 18 января, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Танки Leopard-2 будут отправлены Украине из Германии в том случае, если США также начнут обеспечивать Киев аналогичными боевыми машинами. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, имея в виду танки Abrams. Такие условия он поставил американскому президенту Джо Байдену во время телефонного разговора, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

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Тем самым Шольц в очередной раз подчеркнул, что в Германии не готовы делать односторонние шаги. Байден на его требование не ответил и готовность США передать Киеву танки Abrams не подтвердил.

На основании этого немецкое издание пришло к выводу, что в Вашингтоне давят на Берлин с целью добиться не только разрешения для других стран на поставку Киеву немецких танков, но и обеспечения Украины тяжёлым вооружением из запасов ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США в ближайшие дни намерены объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине. Однако новейших танков, о поставках которых особенно просили в Киеве, в этом перечне нет, отмечало CNN.