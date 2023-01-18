Белград, 18 января, 2023, 22:01 — ИА Регнум. В Сербии нет членов частной военной компании «Вагнер» и контакты местных жителей с данной организацией не приветствуются, заявил президент страны Александр Вучич.

Predsednik.rs Александр Вучич

Сербский лидер подчеркивает, что его страна единственная в Европе не присоединилась к санкциям против России и поддерживает российских мигрантов в Сербии.

Он напомнил сербским активистам, которые контактируют с ЧВК «Вагнер», что гражданам страны грозит уголовное преследование за участие в военных конфликтах за рубежом, будь то Россия, Украина или другая страна.

Напомним, 18 января Александр Вучич сказал, что в Сербии считают Крым и Донбасс частью Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в батальоне имени Судоплатова заявили о готовности добровольцев из Сербии, Македонии, Польши и некоторых других европейских стран вступить в борьбу против ВСУ.

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