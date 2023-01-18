Вашингтон, 18 января, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Власти США в ближайшие дни намерены объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, передает CNN 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

При этом новейших танков, о поставках которых особенно просили в Киеве, там нет, отмечает издание со ссылкой на осведомленный источник.

В январе 2023 года в Госдепе США заявили, что поставки оружия для ВСУ призваны «изменить динамику боёв» на Украине.

В состав предыдущего пакета помощи США вошли противотанковые ракеты, БМП, бронетранспортеры и другие виды техники и боеприпасов.

Ранее в Министерстве обороны России оценили совокупный объем военной помощи Запада Украине почти в 100 млрд долларов.