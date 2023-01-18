Минск, 18 января, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Минск для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД обеих стран, сообщает 18 января пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД России 19 января встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и белорусским коллегой Сергеем Алейником. Запланированы переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества, союзного строительства и актуальным международным и региональным проблемам.

Также будет рассмотрено взаимодействие дипведомств двух стран по реализации положений Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы. Стороны обсудят темы сотрудничества в области внешнеполитического планирования, координации действий в отношении Евросоюза, НАТО и Совета Европы, совместной работы в ОБСЕ.

Наиболее пристальное внимание уделят сотрудничеству в сфере контроля над вооружениями, противодействию линии Запада на политизацию международных организаций экономической и правозащитной направленности.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает отношения между МИД двух стран доверительными и результативными.