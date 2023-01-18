Берлин, 18 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил 18 января канцлер Германии Олаф Шольц.

Bundesregierung/Kugler Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Так он ответил на вопрос о возможности поставки на Украину танков Leopard.

Киевские власти ранее неоднократно выражали недовольство тем, что Германия отказывается поставлять танки для ВСУ.

Шольц, в свою очередь, отмечал, что все решения о поставках оружия на Украину Германия принимает только совместно с «партнерами».

18 января канцлер Германии заявил, что «Россия должна проиграть», и поэтому Германия будет продолжать поддерживать Украину, в том числе и поставками оружия.