Берлин, 18 января, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Чтобы военный конфликт на территории Украины закончился, «Россия должна проиграть», заявил 18 января канцлер Германии Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

В этой связи он считает необходимым «поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо».

Германия поставляет Киеву оружие «в тесной коммуникации с партнерами», отметил Шольц.

Также Шольц отметил, что Германия в течение нескольких месяцев сумела избавиться от «зависимости» от поставок энергоресурсов из России.

Как сообщалось ранее, 17 января новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна участвует в конфликте на Украине, хотя и «опосредованно».

13 января Шольц заявил, что Германия «не делает односторонних шагов» в отношении военной помощи Киеву и координирует свои действия «с союзниками».