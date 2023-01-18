Ханты-Мансийск, 18 января, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Фигуранты дела о поджоге военкомата в Нижневартовске выполняли заказ, полученный от неизвестного через мессенджер Telegram. В качестве вознаграждения им обещали от одного до трёх миллионов рублей, следует из данных допроса, представленных 18 января на заседании Центрального окружного военного суда.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Напомним, что Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен совершили поджог здания военного комиссариата в Нижневартовске 4 мая. В результате инцидента никто не пострадал.

«В Telegram со мной связался человек под ником Ростислав Мухин и предложил от одного до трёх миллионов рублей за работу. Он написал, что необходимо поджечь военкомат Нижневартовска при помощи коктейлей Молотова. Я согласился на это предложение, так как нуждался в деньгах», — зачитал судья материалы допросов Гаврилишена.

Мужчина уточнил, что получил предоплату в размере одной тысячи долларов на криптокошелек. Он также рассказал, что не знает, кто именно отправил ему сообщение.

Борисенко и Гаврилишен признали вину, однако выразили несогласие с переквалификацией статьи обвинения.

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