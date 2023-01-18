Тегеран, 18 января, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Около 120 человек пострадали при землетрясении на северо-западе Ирана. Об этом 18 января сообщает агентство Tasnim со ссылкой на общество Красного Полумесяца провинции Западный Азербайджан.

Gao Wencheng/Global Look Press Землетрясение в Иране

«Число пострадавших на данный момент, как сообщается, 120 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди получили травмы в результате попытки бежать от стихии.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в 15 км к юго-западу от города Хой в иранской провинции Западный Азербайджан.