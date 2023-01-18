Москва, 18 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. В сложных условиях приходится возводить фортификационные сооружения на новых территориях России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС Оборонительные сооружения

В ходе заседания координационного совета при правительстве по вопросам обеспечения Вооружённых сил России он отметил, что создание оборонительных сооружений на рубежах специальной военной операции идёт высокими темпами, круглосуточно.

При этом строителям приходится работать под периодическими обстрелами противника, в условиях неблагоприятной погоды и при постоянном разминировании территории. Однако завершить создание условий для размещения там воинских подразделений необходимо в ближайшее время, нацелил Мишустин.

Ранее премьер-министр призвал организовать ежедневное восполнение военной техники и вооружения для решения поставленных в рамках спецоперации задач.

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