Москва, 18 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым о необходимости вернуть в обязательную школьную программу произведения советских классиков. Об этом он заявил на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе встречи создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков предложил, чтобы в российских школах преподавали роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, роман «Как закалялась сталь» Николая Островского, стихотворение «Сын артиллериста» Константина Симонова, рассказ «Русский характер» Алексея Толстого, «Донские рассказы» Михаила Шолохова, «Брестская крепость» Сергея Смирнова, роман «Горячий снег» Юрия Бондарева.

Путин поддержал предложение вернуть в школьную программу произведения советских писателей.

«Переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать, уже советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается работа по созданию национального пантеона героев, в него включат около 100 воинов.

18 января в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень».

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