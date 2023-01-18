Москва, 18 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о повышении МРОТ до 20 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроектом депутатов фракции ЛДПР предлагалось установить минимальный размер оплаты труда в сумме 20 тыс. рублей в месяц.

«Хотя и этого мало, инфляция растет. Прошлый год показал, что в условиях высокой инфляции правительство находило возможности поддержать некоторые группы населения», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Профильный комитет Госдумы по труду выступил против законопроекта, в частности, представитель комитета депутат Михаил Тарасенко («Единая Россия») обратил внимание на то, что Счетная палата также выступила против ввиду отсутствия финансирования. Принятие закона потребует выделения 1,1 трлн рублей, в том числе около 348 млрд рублей из федерального бюджета и 232 млрд — из региональных бюджетов.

При этом парламентарий согласен с тем, что в России труд недооценен — «зарплату надо повышать».

Отметим, что сейчас МРОТ установлен в размере 16 242 рубля.