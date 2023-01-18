Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Военная спецоперация России на Украине неизбежно завершится победой, заявил президент РФ Владимир Путин 18 января во время посещения Обуховского завода в 80-летнюю годовщину прорыва блокады Ленинграда.

Kremlin.ru Владимир Путин

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы», — сказал глава российского государства.

Одна их этих вещей — единство, отметил он. По словам Путина, России есть на что опереться. Основные звенья — это промышленность, финансы и социальная сфера.

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