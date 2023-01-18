Москва, 18 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Проект о конфискации имущества некоторых уехавших граждан России, которые наносят вред стране своими действиями, разрабатывают депутаты Госдумы в инициативном порядке. Об этом 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Антон Новодережкин/ТАСС Госдума

«По моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведётся», — приводит издание слова источника.

Он отметил, что официальных поручений на этот счёт комитетам Госдумы не давалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Фонд защиты национального исторического наследия предложил ввести конфискацию в пользу государства имущества физлиц-иноагентов и лиц, дискредитирующих Вооружённые силы РФ.

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