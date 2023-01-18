Москва, 18 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Вопрос блокировки YouTube в России может быть рассмотрен в случае систематического и осознанного нарушения законодательства, сообщил 18 января генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков YouTube

«Если платформа [YouTube] продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос [о блокировке] стоит рассмотреть», — сказал он в интервью РБК.

При этом Жаров добавил, что Rutube не является заменой YouTube как минимум со стороны технологического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в России в ближайшее время закроют YouTube.

По его словам, американский видеохостинг является информационной чумой нашего времени, поэтому его необходимо заблокировать, однако есть две причины, по которым YouTube не хотят блокировать на территории нашей страны.

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