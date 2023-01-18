Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, встретившийся сегодня, 18 января, с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, посетил Обуховский завод, входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», и сделал ряд актуальных заявлений. В частности, он проинформировал о запланированном повышении зарплат работникам бюджетной сферы (правительству РФ поручено провести индексацию), о развитии оборонной отрасли в условиях санаций и отсрочке от срочной службы для оборонщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы сами стали в состоянии производить то, чего раньше не могли», — заявил глава государства.

По признанию российского президента, с учетом того, что «оборонка» сейчас загружена, а продукция ОПК крайне востребована, — в Кремле рассматривают возможность отсрочки от срочной службы для работников оборонной отрасли.

По словам Владимира Путина, задача выпуска гражданской продукции должна будет решаться, но и у Минобороны будут заказы.

«Никаких обвалов не ожидается — Путин заверил работников завода, что даже после окончания СВО их работа будет востребована», — подчеркнул российский лидер. Также Путин пообещал следить за уровнем заработной платы, соотношением цен и за реальной зарплатой народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, и рассказал о целях специальной военной операции на Украине.

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