Москва, 18 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы России должны получить все недостающие им по планам 2022 года технические средства не позднее февраля 2023 года, заявил 18 января на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Восполнение вооружений, военной и специальной техники и всех иных необходимых средств должно вестись в ежедневном режиме, чтобы у защитников России было всё, что им нужно для решения задач, сказал Мишустин.

Премьер призвал участников заседания лично контролировать «исполнительскую дисциплину на всех уровнях».