Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш пока не видит возможностей для серьёзных мирных переговоров России и Украины. Об этом он заявил 18 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Mateusz Wlodarczyk Антониу Гутерриш.

По мнению Гутерриша, шансов продвигать серьёзные переговоры или посредничать в их проведении в настоящее время нет.

«Нам надо ждать и чётко придерживаться принципов. А наши принципы — это международное право», — сказал он.

При этом ООН продолжает взаимодействовать со сторонами конфликта по вопросам экспорта продовольствия и удобрений, помощи гражданскому населению, обмену пленными, а также обеспечению безопасности ядерных объектов, добавил генсек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Антониу Гутерриш выразил готовность стать посредником в конфликте на Украине. Для этого, по его словам, к нему должны обратиться обе стороны.

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