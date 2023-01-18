Астана, 18 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Казахстан ужесточит миграционные правила для тех иностранцев, которые прибудут в страну после 27 января. Об этом сообщил 18 января начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдонгаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, изменения не затронут тех иностранцев, которые уже находятся в стране. Начиная с 27 января, гости смогут находиться в Казахстане 90 суток в течение 180-дневного периода. На границе за этим будут следить через компьютерную программу.

«Если сейчас он выехал, 27 января заехал, новый срок будет исчисляться 90 днями. Обратной силы закон не имеет», — сказал РИА Новости Алдонгаров.

Изменения призваны сделать законодательство соответствующим международной практике. Во многих странах приехавшим дают 90 дней, но по истечении этого срока требуют визу и другие документы.

Правило «90/180» не будут применять к тем, кто приехал в Казахстан по визе. Новшество не затронет и тех, кто получит разрешение на временное проживание (РВП).

«Это новшество давно уже прорабатывали, оно касается всех иностранцев, которые прибывают в страну в безвизовом порядке», — добавил представитель МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане обновили миграционные правила. Теперь гражданам ЕАЭС разрешено находиться в стране не более 90 суток в течение 180 дней, а остальным иностранцам — не более 30 суток, но также не более 90 дней за полгода. Ранее ограничения в 180 дней не были предусмотрены.

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