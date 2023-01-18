Киев, 18 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В результате взрывов на Украине существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций. Об этом 18 января сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

Pavlo Palamarchuk|Global Look Press/Keystone Press Agency Энергетика Украины

По ее информации, на Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, генерация не покрывает четверть потребления в стране.

Уточняется, что это произошло из-за взрывов на объектах энергетики. Были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В результате взрывов, которые произошли в последнее время, существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций.

Отмечается, что аварийные отключения электроэнергии осуществляются в нескольких областях страны.

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