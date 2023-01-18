Москва, 18 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусмотрено увеличение до 1 миллиона рублей пошлины за предоставление лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Мобильная связь

«Предусматривает увеличение размера государственной пошлины с 7,5 тысячи рублей до 1 миллиона рублей за предоставление лицензии связи, которая содержит требование к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Всего таких лицензий у нас 16 из общего количества 20 лицензий, которые сейчас выдаются», — сказал в ходе пленарного заседания замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким.

По его словам, законопроект направлен прежде всего на выполнение принципов соразмерности. Сейчас законодательством предусмотрена обязанность по реализации системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

«При ее нарушении предусмотрен административный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение от 2 до 6 миллионов рублей, и применяется данный штраф со стороны Федеральной службы безопасности. При этом стоимость получения новой лицензии — 7,5 тысячи рублей, и, безусловно, нашелся целый ряд недобросовестных игроков, которые вместо того, чтобы соблюдать требования СОРМ, путем процедуры прекращения действия лицензии, получения новой избегают оплаты таких штрафов. Именно для этого мы и вносим данную законодательную инициативу», — добавил замминистра.