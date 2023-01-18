Москва, 18 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Обсуждаемый в телеграм-каналах сценарий «замирения» России с Западом невозможен, написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков 18 января в своём телеграм-канале.

President.gospmr.org Алексей Пушков

По его словам, «замирение» — лишь стереотип, оставшийся от прежнего опыта общения с западными странами. До 2014 года относительное примирение действительно происходило, в том числе после войны в Югославии и событий 2008 года в Грузии. Но перелом произошёл после переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

«И сегодня какое-либо примирение между Западом и Россией не просматривается, поскольку упирается во фронтальное столкновение интересов их политических целей», — отметил Пушков.

Он подчеркнул отсутствие потенциальной основы и для примирения, и даже для частичного восстановления прежних отношений России и Запада. Сейчас, по его словам, возможен лишь контроль над конфронтацией, но Запад стремится нанести поражение России и рискует сорваться в неконтролируемый конфликт.

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