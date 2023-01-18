Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о поддержке поставки танков для ВСУ
Шарль Мишель объявил об увеличении военной поддержки Киева через Европейский фонд мира
Страсбург, Франция, 18 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал решение некоторых западных стран поставить танки на Украину и заявил о продолжении оказания военной помощи ВСУ.
Он заверил, что европейцы будут содействовать украинцам столько, сколько потребуется.
Выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, Мишель заявил об увеличении военной поддержки Киева через Европейский фонд мира.
Напомним, Британия планирует отправить ВСУ 14 танков Challenger 2. Франция и Германия до 20 января решат, готовы ли они поставлять тяжёлые танки киевскому режиму.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве. В документе в том числе говорится о совместной работе в плане наращивания вооружения в Европе, запасы которого снизились из-за поставок оружия Украине.
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