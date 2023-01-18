Москва, 18 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Россия не прекращала стратегический диалог с США, так же, как и ни одно из направлений взаимодействия, в связи с этим не будет бегать за этой страной с предложениями дружбы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Сергей Лавров, видеоконференция по итогам 2022 года. Цитата из видео с сайта mid.ru

По его славам, руководство США после сентября прервало стратегический диалог.

«И когда сейчас они говорят, что его надо возобновлять, — мы не разрывали этот диалог», — подчеркнул Лавров, добавив, что Россия не разрывала ни одно из направлений контактов.

«Разрывали США. Бегать за ними и говорить «давайте опять дружить» мы не собираемся», — заявил дипломат, отметив, что в Вашингтоне знают о том, что в России серьезные люди.

«И всегда на серьезные обращения будем серьезно отвечать», — добавил глава МИД России.

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