Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск, заявивший, что отказался ехать в Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ), на самом деле не был туда приглашён. Об этом 18 января сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов форума.

imago-images.de Илон Маск.

По словам представителя форума Яна Зопфа, в последний раз Маск получал приглашение в 2015 году. При этом, даже будучи приглашённым, он никогда не присутствовал на ВЭФ.

30 декабря Маск написал в Twitter, что отказался от приглашения посетить форум, потому что посчитал его «совершенно скучным».