Организаторы давосского форума заявили, что не приглашали Маска
Организаторы ВЭФ заявили, что не приглашали Маска, назвавшего форум скучным
Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск, заявивший, что отказался ехать в Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ), на самом деле не был туда приглашён. Об этом 18 января сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов форума.
imago-images.de
Илон Маск.
По словам представителя форума Яна Зопфа, в последний раз Маск получал приглашение в 2015 году. При этом, даже будучи приглашённым, он никогда не присутствовал на ВЭФ.
30 декабря Маск написал в Twitter, что отказался от приглашения посетить форум, потому что посчитал его «совершенно скучным».