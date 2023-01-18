Москва, 18 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. США сформировали коалицию, в которую входят почти все европейские страны, и ведут войну против России на территории Украины, заявил 18 января глава МИД России Сергей Лавров.

Валерий Шарифулин/ТАСС Сергей Лавров

Действия США он сравнил с действиями Наполеона и Гитлера, напомнив, что первый мобилизовал почти всю Европу против Российской империи, а второй — против Советского Союза.

Задача, которую поставили перед собой США, — «окончательное решение русского вопроса», отсюда и заявления про желание добиться «стратегического поражения» России, сказал Лавров.