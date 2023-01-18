Москва, 18 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что между Грузией и Россией в скором времени можно будет возобновить прямое авиасообщение. Об этом он сообщил 18 января на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Цитата из видео с сайта mid.ru Сергей Лавров, видеоконференция по итогам 2022 года.

Министр рассказал, что доволен тем, как активно развиваются контакты между жителями двух стран.

По его данным, в 2022 году ВВП Грузии увеличился на десять процентов в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Россией.

«Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение» — заявил глава МИД России.

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