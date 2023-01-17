Москва, 17 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на территории ДНР, сообщили 17 января в Министерстве обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа артиллерийских подразделений РСЗО «Ураган» в зоне СВО

ДРГ были ликвидированы в районах населенных пунктов Левадное и Владимировка.

Кроме того, еще одну группу диверсантов уничтожили в Харьковской области, в районе населенного пункта Лиман Первый на купянском направлении, рассказали в Минобороны.

Также на этом направлении артиллерия Западного военного округа нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ и бригаде теробороны, потери ВСУ за сутки составили более 50 человек.