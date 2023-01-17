ВС России за сутки уничтожили три группы диверсантов
ВС России уничтожили три группы диверсантов в ДНР и Харьковской области
Москва, 17 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на территории ДНР, сообщили 17 января в Министерстве обороны.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Боевая работа артиллерийских подразделений РСЗО «Ураган» в зоне СВО
ДРГ были ликвидированы в районах населенных пунктов Левадное и Владимировка.
Кроме того, еще одну группу диверсантов уничтожили в Харьковской области, в районе населенного пункта Лиман Первый на купянском направлении, рассказали в Минобороны.
Также на этом направлении артиллерия Западного военного округа нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ и бригаде теробороны, потери ВСУ за сутки составили более 50 человек.