Москва, 18 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. На конференцию европейских государств, которую предложил созвать президент Франции Эммануэль Макрон, ее организаторы хотели бы пригласить и некоторые регионы России, которые, по их мнению, стремятся сохранить взаимодействие с Западом. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Panoramic/ Global Look Press/eystone Press Agency Макрон

По словам Лаврова, Макрон в дополнение к своему проекту европейского политического сообщества выдвинул новую идею о созыве конференции европейских государств.

«Не в самой презентации Макрона, но в тех комментариях, которые за ней последовали, оговорено, что на это мероприятие можно пригласить и отдельные регионы России, которые стремятся сохранить связи с Европой», — отметил глава МИД России.

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