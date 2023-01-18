Берлин, 18 января, 2023, 11:56 — ИА Регнум. После начала российской специальной военной операции Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом, которое было произведено на заводе «Лукойл нефтохим Бургас». Об этом 18 января заявил бывший министр финансов Болгарии Асен Василев.

В.С.Білецький Железнодорожные цистерны

«Болгария стала одним из крупнейших экспортёров дизеля на Украину и периодически покрывала до 40% потребностей этой страны в этом виде топлива», — приводит слова Василева немецкая газета Die Welt.

Он рассказал, что обратился к руководству нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе с просьбой направлять на нужды ВСУ излишки дизтоплива, не предназначенные для болгарского внутреннего рынка (около 50% выпуска).

По его словам, это произошло после того, как некий представитель киевского режима на апрельской встрече Всемирного банка в Вашингтоне пожаловался, что у Киева заканчивается топливо.

Отмечается, что поставки велись тайно через зарубежные фирмы-посредники. Причём «игра в прятки» закончилась в начале 2023 года, когда НПЗ перестал быть связанным с Москвой и полностью перешёл под управление Болгарии.