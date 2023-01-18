Луганск, 18 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В Луганск вернулись 30 бойцов, освобождённые из киевского плена. Об этом 18 января сообщил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Тelegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Возвращение из плена

«Хорошие новости: домой возвращаются ещё 30 защитников Луганщины, освобожденные в ходе обмена 8 января», — написал Пасечник.

Он рассказал, что бойцы получили первоочередную медицинскую помощь в Москве и теперь возвращаются в Луганск.

Врио главы ЛНР уточнил, что многих пленных избивали и заявляли им, что они не вернутся домой. По его словам, власти республики продолжают работать над освобождением тех, кто остаётся в киевских застенках.