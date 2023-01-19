Бровары, Украина, 19 января, 2023, 07:15 — ИА Регнум. В Броварах Киевской области Украины 18 января упал вертолёт МЧС. Кроме прочих, на борту судна находились министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, они погибли, сообщили в МВД.

Телеграм канал Снимок места падения вертолета

Всего известно о смерти 16 человек, девять находились на борту вертолета, добавил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Местные СМИ уличили во лжи главу Киевской областной администрации — дети среди пострадавших есть. Сообщается, что у многих детей, которые были в детсаду, осколочные ранения и ожоги, что очевидно при таком масштабе катастрофы.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте также: Украинские СМИ назвали версии крушения вертолёта в Броварах