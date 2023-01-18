Бровары, Украина, 18 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Вертолёт, упавший в жилом районе в Броварах под Киевом, стоял на учёте МВД Украины. Его могла сбить украинская система ПВО, сообщили 18 января украинские СМИ.

telegram Снимок места падения вертолета

Предположительно, у детского сада потерпел крушение вертолёт Eurocopter EC225 Super Puma, произведённый французской компанией Airbus. Украина получила несколько десятков таких машин в рамках соглашения о единой системе авиационной безопасности и защиты.

СМИ Украины называют две версии произошедшего. Первая — пилот не справился с управлением в условиях тумана, машина шла на небольшой высоте. По второй версии, вертолёт сбила украинская система ПВО.

МВД Украины сообщает о пяти пострадавших, телеканал «Рада» — о по меньшей мере одном погибшем. Среди воспитанников детского сада жертв нет.