Москва, 18 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Неоколониальные методы Запада затеяны для того, чтобы грабить весь остальной мир в новых условиях. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сергей Лавров

По его словам, руководство России в рамках контактов ШОС, СНГ, БРИКС и других структур, в сотрудничестве с объединениями Африки и Азии старается выстраивать новые формы взаимодействия, чтобы не зависеть от западных стран, от их неоколониальных методов.

«Методы эти затеяны только для того, чтобы грабить весь остальной мир уже в новых условиях», — заявил дипломат.

Лавров подчеркнул, что власти России будут выстраивать с дружественными странами такие формы взаимодействия, которые пойдут на благо стране и на которые не смогут повлиять те, кто хочет подчинить весь мир.