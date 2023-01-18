Киев, 18 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин погибли в результате авиакатастрофы в Броварах. Об этом сообщили 18 января в украинском МВД.

Christophe Gateau/dpa/ТАСС Денис Монастырски

Монастырский и Енин находились на борту вертолёта, упавшего в жилом массиве. Всего погибли 16 человек, в том числе двое детей. Девять человек из погибших находились на борту вертолёта, сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Twitter.

В больницы доставлены 22 пострадавших, из них десять человек — дети, добавил он.

По информации ИА REGNUM, упавший в Броварах вертолёт использовался для перевозки личного состава ВСУ.

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