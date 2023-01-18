Белоруссия, 18 апреля, 2011, 19:24 — ИА Регнум. Материальный ущерб общественному транспорту белорусской столиц в связи со взрывом в Минском метрополитене 11 апреля по предварительным оценкам составляет в 4 млрд. белорусских рублей (около $1,29 млн). Об этом 18 апреля заявил первый заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Васильев .

По данным представителя Мингорисполкома, "Подсчитана предварительная сумма ущерба предприятия "Минсктранс" - около 4 млрд. белорусских рублей (около $1,29 млн - авт.) Это расходы по восстановлению подвижного состава метро, а также станций подземки". Необходимо также учесть, что в метрополитене первая линия после теракта не работала два дня. Дополнительные затраты были произведены из-за вывода на линию дополнительного количества 150 единиц общественного транспорта для ликвидации последствий простоя метрополитена.

Васильев проинформировал, что окончательный материальный ущерб будет подсчитан позднее. Предполагается, что в общей сумме ущерба от теракта будут учтена материальная помощь пострадавшим, оплата больничных листов, реабилитация жертв взрыва на станции "Октябрьская" и другие виды затрат.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в минском метро на станции "Октябрьская" произошел взрыв самодельной бомбы большой мощности: погибли 13 человек, около 200 получили ранения различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 289 ("Терроризм") УК РБ. Правоохранительным органами республики задержано 5 подозреваемых в причастности к теракту - молодые люди (до 25 лет), среди них - одна девушка.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 апреля объявил о раскрытии теракта в минском метро и задержании преступников, которые также причастны к двум взрывам в Витебске в 2005 году и к взрыву в Минске в ночь с 3 на 4 июля 2008 года.