Москва, 18 января, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Запретить любую рекламу лекарственных препаратов предложили на уровне закона депутаты Госдумы от ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

У врача

«Вообще запретить любую рекламу лекарственных препаратов. Мы доработаем законопроект с учетом замечаний оппонентов и перевнесем на рассмотрение Госдумы», — сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Принятие закона, по мнению парламентария, снизит объём и сузит номенклатуру препаратов, принимаемых самостоятельно под воздействием рекламы, которая бывает очень убедительной.

Нилов также считает, что в рамках борьбы с самолечением следует запретить использование в рекламных сообщениях образ «врачей-специалистов» из несуществующих медицинских союзов и ассоциаций.

«Это повышает доверие к рекламе, но совершенно не гарантирует положительный результат для восприимчивой аудитории», — полагает депутат.

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