Вена, 18 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Министерство обороны Австрии готовит отчёт о ситуации с безопасностью в 2023 году и считает одной из угроз возможные ракетные удары. Об этом сообщает Der Standard.

Space Force/Ussf/Keystone Press Agency Запуск ракеты

Военные хотят избежать паники, отмечает издание, но не могут умалчивать о проблемах в условиях «войны в Европе». Так, массовое отключение электроэнергии из-за технических сбоев или гипотетического нападения на страну может нанести огромный ущерб, если продлится хотя бы несколько часов.

«Нельзя исключать, что по территории государства могут быть нанесены удары с использованием ракет. Почему бы и нет?» — заявил генерал-майор Бруно Хофбауэр.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в предисловии к отчёту подчеркнула необходимость «возвращения к военной защите австрийского суверенитета от обычных сил». Ключевой задачей должна стать «всеобъемлющая национальная оборона».

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