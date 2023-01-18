Нью-Дели, 18 января, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Уже в этом году Индия обойдёт Китай по числу жителей, следует из данных на сайте статистической организации World Population Review.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

В Индии проживает более 1,422 млрд человек, в Китае — свыше 1,425 млрд. Такие сведения указаны в таблице, которая обновляется в режиме реального времени. При этом специалисты полагают, что «Индия превзойдёт Китай как самую густонаселённую страну в мире в течение 2023 года».

Население Индии прирастает на 0,69–0,92% в год, тогда как у Китая прирост отрицательный — от минус 0,1% до минус 0,3%. Индия будет прирастать населением по крайней мере до 2050 года, оно достигнет 1,67 млрд человек.

По данным Бюро переписи населения США, в сентябре 2022 года в мире проживали 7,922 млрд человек. В большинстве стран рождаемость превышает смертность, с каждой минутой мировое население увеличивается примерно на 140 человек.