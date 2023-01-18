Кейптаун, 18 января, 2023, 06:54 — ИА Регнум. В ЮАР есть намерение принять участие в совместных учениях с Россией для улучшения качества подготовки военно-морских сил страны. Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости, комментируя планы совместных учений страны с РФ и КНР.

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Она назвала Россию мощной военной державой с высоким уровнем навыков. Эти умения могут быть полезны для вооружённых сил ЮАР, считает глава МИД страны.

«Мы хотели бы, чтобы наши военно-морские силы прошли подготовку более высокого уровня и обладали навыками, которые помогли бы им как в миротворческих миссиях Южной Африки, так и в защите нашей страны», — сказала Наледи Пандор.

По её словам, партнёрские отношения с Россией будут выгодны для ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наледи Пандор заявила, что карательный законопроект для стран Африки, которые будут сотрудничать с Россией, должен быть отозван с рассмотрения Конгрессом США. Этот законодательный акт она назвала необоснованным и нарушающим нормы международного права.