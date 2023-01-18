Кейптаун, 18 января, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Карательный законопроект для стран Африки, которые будут сотрудничать с Россией, должен быть отозван с рассмотрения Конгрессом США. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости.

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Флаг ЮАР

Этот законодательный акт она назвала необоснованным и нарушающим нормы международного права. Представители ЮАР уже пытались уведомить американских законодателей о допущенных нарушениях.

«Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США», — отметила Наледи Пандор.

Она намерена приложить усилия, чтобы воспрепятствовать принятию этого законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект «О злонамеренной российской активности в мире».