Москва, 18 января, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Киев должен получить «любое оружие, которое может использовать».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, более чем одного триллиона гривен, или 45% всех расходов госбюджета, достигли затраты на армию Украины в период с 24 февраля и до конца 2022 года, заявил руководитель налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.