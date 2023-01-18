Вашингтон, 18 января, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не заинтересованы в переговорах между Россией и Украиной, так как преследуют свои цели. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom политический обозреватель Скотт Хортон.

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Он считает, что тайным планом США было поддержать повстанческие движения на западе Украины против России. Эту ситуацию эксперт сравнил с тем, как американские власти поддерживали «моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена» во время конфликта в Афганистане и достигли цели «удачно обанкротить Советский Союз». Аналогичные задачи ставятся и сейчас, полагает Хортон.

«Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну — такова их «ползучая» задача, и она становится всё шире», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Испании видят большое количество союзников России в Европе, которые вынуждены не выражать открыто свою позицию. С таким заявлением выступил председатель правительства Испании Педро Санчес, призвав помешать этим силам «разрушить ЕС изнутри».