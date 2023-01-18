Мадрид, 18 января, 2023, 04:00 — ИА Регнум. В Испании видят большое количество союзников России в Европе, которые вынуждены не выражать открыто свою позицию. С таким заявлением выступил председатель правительства Испании Педро Санчес. Он высказал своё мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

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Испанский премьер подозревает, что в ЕС есть некие силы, которые скрывают свою симпатию к президенту России Владимиру Путину. Такой вывод политик сделал на основании того, что до спецоперации союзники РФ активно взаимодействовали с руководством России и хвалили действия её президента, но сейчас вынуждены скрывать своё мнение в текущей ситуации.

«Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в органы и разрушить ЕС изнутри», — призвал мировое сообщество Педро Санчес.

Он также выразил уверенность, что в некоторых странах силы, придерживающиеся крайне правой позиции и пользующиеся поддержкой консервативных партий, получат отпор.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия намерена «заспамить» заседание Совета Безопасности в ООН, ранее заявил постоянный представитель Украины в Организации Объединённых Наций Сергей Кислица, сравнив РФ с «дерьмом», которое намерены использовать в качестве удобрения. Он заподозрил Россию в стремлении добиться, чтобы мировому сообществу скорее надоело обсуждать Украину.