Аахен, Германия, 17 января, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг полицейские в ходе протестной демонстрации в деревне Лютцерат (Германия) вынесли на руках. Об этом сообщает издание Welt.

Anders Hellberg Грета Тунберг

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Сотни климатических активистов вышли с протестом открытия угольного карьера в этой немецкой деревне. Полиция участников акции разогнала дубинками. Ранее местные жители покинули свои дома, а экозащитники в них заселились.

Тунберг несли на руках, а через несколько метров, осмотрев активистку, отпустили.

Сообщается, что строгих мер к задержанным не применили, позже всех отпустили. Деревню готовят под разработку угольного карьера.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января как минимум 12 человек были задержаны, более 70 сотрудников полиции получили травмы при расчистке деревни Лютцерат в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия, где шли протесты против добычи угля.