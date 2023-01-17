Вашингтон, 26 марта, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что договорился с представителями американской администрации о контактах на следующей неделе по двусторонним вопросам.

Mil.ru Анатолий Антонов

По его словам, представители Госдепа и Белого дома приходили в российское посольство почтить память погибших и выразить соболезнования пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

«Мы не обсуждали никакие субстантивные вопросы. Но скажу вам откровенно, мы договорились о контактах на следующей неделе», — сказал посол журналистам.

Он добавил, что предстоящие беседы будут посвящены проблемам двусторонних отношений — «как нам жить дальше, есть ли какие-то вообще шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными».

Как передавало ИА Регнум, 23 марта Анатолий Антонов возложил в Вашингтоне цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в подмосковном ТРК «Крокус Сити Холл». Также он сообщил, что в диппредставительство РФ поступают соболезнования в связи с произошедшим, в том числе из других посольств.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом рок-группы. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По состоянию на 25 марта число погибших в результате теракта увеличилось до 139 человек. Пострадавшими числятся 182 человека.

17 января Антонов заявил, что из-за деструктивных и непредсказуемых действий администрации США отношения Москвы и Вашингтона деградируют,балансируя на грани срыва в пропасть. По его словам, каких-либо проблесков в конце тоннеля не видно.

Дипломат добавил, что правящие круги США воспринимают спецоперацию России на Украине как вызов однополярному миру под их предводительством и пытаются спасти выгодный для них миропорядок. Антонов подчеркнул, что курс США на попытки ослабления России не меняется.